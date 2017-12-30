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15 Temmuz’da MHP’li Kaya’dan iki sır görüşme

ŞEBNEM BURSALI
ŞEBNEM BURSALI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
15 Temmuz’da MHP’li Kaya’dan iki sır görüşme
Son çıkartılan KHK'ya karşı çıkışıyla gündeme gelen MHP Milletvkekili ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. kulislerinde, Kaya'nın 15 Temmuz gecesi yaptığı telefon görüşmeleri konuşuluyor. Genel Başkan 'nin yanında o gece 4 saat kalan Kaya, dışarı çıkarak iki telefon görüşmesi yaptı. Kaya, görüşmelerin ardından hızla genel merkez binasından ayrıldı.

DİSİPLİNE VERİLEBİLİR
Uzun zamandır Bahçeli'ye muhalif olduğu bilinen Kaya ile ilgili MHP'nin de rahatsız olduğu ve disipline verilebileceği konuşuluyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Atila Kaya'nın telefonda görüştüğü isimlerden biri kamuoyunun tanıdığı bir isimdi. Atila Kaya, 4 saat kaldığı genel merkezden, bu sır telefon görüşmelerinden sonra oldukça hızlı bir şekilde ayrıldı. Kaya, referandumda 'hayır' diyeceğini söyleyerek genel başkan yardımcılığından istifasını vermişti.
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15 Temmuz’da MHP’li Kaya’dan iki sır görüşme
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