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’den yedi ülkede temsilcilik

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi. Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker şöyle konuştu: "FETÖ ile mücadele sadece AK Parti değil, Türkiye devletinin bütün kuruluşları ile sivil ve siyasi kurumlarınca verilmeli. "2018 başından itibaren AK Parti olarak ve STK eliyle FETÖ'nün üzerindeki örtüyü açacak şekilde yabancı ülkelere davamızı anlatıyoruz. Gerek Meclis üyeleri, gerek diğer teşkilatlarımız, gerekse ticari kuruluşlar ve STK'lar eliyle de çalışmalar hazırlanıyor" dedi. AA
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AK Parti’den yedi ülkede temsilcilik
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