AK Parti’den yedi ülkede temsilcilik

AK Parti
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi. Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Bosna Hersek
ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker şöyle konuştu: "FETÖ ile mücadele sadece AK Parti değil, Türkiye devletinin bütün kuruluşları ile sivil ve siyasi kurumlarınca verilmeli. "2018 başından itibaren AK Parti olarak ve STK eliyle FETÖ'nün üzerindeki örtüyü açacak şekilde yabancı ülkelere davamızı anlatıyoruz. Gerek Meclis üyeleri, gerek diğer teşkilatlarımız, gerekse ticari kuruluşlar ve STK'lar eliyle de çalışmalar hazırlanıyor" dedi. AA