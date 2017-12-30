Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kastamomu İl kongresinde önemli açıklamalar yaptı. 15 Temmuz darbe gecesinde yaşanan gelişmelere yönelik çıkartılan KHK eleştirilerine cevap verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KHK ELEŞTİRİLERİNE CEVABI

Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var. Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KHK eleştirilerine cevap!

'HATTA İÇİMİZDEN BAZILARI DA...'

Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı.

"16 NİSAN'DA EVET DEMEDİLER" 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun.

15 Temmuz'u itibarsız hale getirmek FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir.