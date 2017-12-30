Darbeci albay: Halka ateş açın

Malatya'da
darbe girişimine katılan, aralarında dönemin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti
'nin de bulunduğu 6'sı general, 76 sanığın yargılandığı davada tanık Albay Şükrü Hakan Şamlı, o gece yaşananları anlattı. İfadesi Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan Şamlı, sanık Albay Erkan Varol'un telefonda "Toplanan kalabalığa ateş açılması" istediğini aktararak, "Ben de 'Sen ne diyorsun, bu insanlar bu milletin çocukları' diyerek telefonu kapattım" dedi. Davaya 3 Ocak 2018'de devam edilecek. Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında tanık olarak dinlenen Astsubay Ali Küpeli ise pişkin darbecilerin "Terörle mücadele zannettik" savunmalarına karşı tokat gibi yanıt verdi: Herkes darbe yapıldığını biliyordu.