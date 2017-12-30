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Darbeci albay: Halka ateş açın

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN TAHİR ÖZÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Darbeci albay: Halka ateş açın
Malatya'da darbe girişimine katılan, aralarında dönemin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral 'nin de bulunduğu 6'sı general, 76 sanığın yargılandığı davada tanık Albay Şükrü Hakan Şamlı, o gece yaşananları anlattı. İfadesi Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan Şamlı, sanık Albay Erkan Varol'un telefonda "Toplanan kalabalığa ateş açılması" istediğini aktararak, "Ben de 'Sen ne diyorsun, bu insanlar bu milletin çocukları' diyerek telefonu kapattım" dedi. Davaya 3 Ocak 2018'de devam edilecek. Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında tanık olarak dinlenen Astsubay Ali Küpeli ise pişkin darbecilerin "Terörle mücadele zannettik" savunmalarına karşı tokat gibi yanıt verdi: Herkes darbe yapıldığını biliyordu.
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Darbeci albay: Halka ateş açın
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