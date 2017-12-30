Erdoğan’dan Papa’ya Kudüs telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis
ile dün telefonda görüştü. Görüşmede Kudüs
'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar. Erdoğan ve Papa Francis, görüşme vesilesiyle, 2018'in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundular.
ERDOĞAN 2018'E İSTANBUL'DA GİRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılı İstanbul'da karşılayacak. Başbakan Binali Yıldırım
ise yılın son gününü, parti çalışmalarına ayıracak. Yıldırım, pazar günü AK Parti'nin Burdur ve Isparta 6. olağan il kongrelerine katılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da olacak.
DÜNYANIN ETRAFINI DÖRT KEZ DOLAŞTI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2017'deki seyahatlerinde
144 bin kilometre katederek,
dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış
kadar yol yaptı. Yılın ilk yurt dışı ziyaretini
Tanzanya'ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, toplam 22 devlet
başkanıyla bir araya geldi, 10 yabancı
hükümet başkanını da kabul etti. Yurt
içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve
uluslararası organizasyonlara katılan
Erdoğan, 42 programda katılımcılara
hitap ederken, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde 10 defa muhtarları
ağırladı. AA
Erdoğan, AK Parti Ağrı mitingi sonrası bayrakları toplarken elektrik akımına kapılarak kolunu kaybeden Harun Polat'ı (16) hastanede ziyaret etti.