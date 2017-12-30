IP çakışması ortaya çıkarttı

FETÖ
'nün ByLock
tuzağının detaylarına BTK
raporunda yer verildi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan imzalı rapora göre IP
çakışmaları tespit edildiği, IP'lerin eş zamanlı olarak ByLock'a ve "mor beyin" aplikasyonlarına girdiği belirtildi.
Raporda şöyle denildi: "Kurumumuza operatörler tarafından iletilen CGNAT (internet trafiği) ve GPRS (Faturalama esas veri) verileri kullanılarak ileri düzeyde inceleme yapılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ByLock IP'leri olarak kurumumuza bildirilen IP'lere bağlantı sağlayan GSM numaralarının tüm trafiği üzerinde yapılan incelemede, bu IP adresleri ile eş zamanlı ilişkili IP'ler tespit edilmiştir."