Kırklar Dağı konutları yıkılıyor

Bir süre önce Sur Belediyesi'nin mühürlediği ve UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillediği Hevsel Bahçeleri
'ne bakan Kırklar Dağı
'ndaki konutların yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir süre önce geldiği Diyarbakır
'da yaptığı açıklamada, konutların yıkılacağını söylemişti.
SİT ALANINA YAPILDI
UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillediği Hevsel Bahçeleri'ne bakan Kırklar Dağı, 6 yıl önce HDP'li belediyeler tarafından sit alanı olmasına rağmen imara açılmıştı. Kararla birlikte, Kırklar Dağı'ndaki konutlarda Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde yıkım çalışmaları başlatıldı. Kırklar Dağı'nda inşa edilen konutlardan 4 blokun yıkımına iş makineleriyle başlandı.
PKK'YA PARA AKITILDI
Projenin müteahhidi emekli asker Ufuk Eser Subaşı'ydı. Ancak inşaatlar, örgüte müzahir grupların tehdidi ve beraberinde mali sıkıntılarla yarım kaldı. Başka firmaların devreye girmesiyle projeden terör örgütüne finans desteği sağlandığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Dönemin HDP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile bazı işadamları soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 32 sanık hakkında 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sürerken, konutların yapımı durduruldu.