‘Kudüs konusunda binlerce teşekkür aldık’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca Ahmet Yesevi
ve Anadolu Yıldızları" programına katıldı. Erdoğan, programın, bin yıllık Anadolu medeniyetinin güncel bir yorumla bugüne taşınması gayretinin bir ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken Anadolu'da sevginin merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı. Bugün 3 milyon mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika'ya dostluk elini uzatabiliyorsak işte bu değerlerin köklülüğü sayesindedir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik gösterebilmişsek içimizdeki Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. Emin olun Afrika size minnettar. Özellikle Kudüs
konusunda Türkiye'nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler ziyaret ettiğimiz Sudan, Çad ve Tunus'ta öylesine karşılık bulmuş ki bu güzel milletin sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık."