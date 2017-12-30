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konusunda binlerce teşekkür aldık’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
‘Kudüs konusunda binlerce teşekkür aldık’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği "Hoca ve Anadolu Yıldızları" programına katıldı. Erdoğan, programın, bin yıllık Anadolu medeniyetinin güncel bir yorumla bugüne taşınması gayretinin bir ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken Anadolu'da sevginin merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı. Bugün 3 milyon mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika'ya dostluk elini uzatabiliyorsak işte bu değerlerin köklülüğü sayesindedir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik gösterebilmişsek içimizdeki Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. Emin olun Afrika size minnettar. Özellikle konusunda Türkiye'nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler ziyaret ettiğimiz Sudan, Çad ve Tunus'ta öylesine karşılık bulmuş ki bu güzel milletin sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık."
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‘Kudüs konusunda binlerce teşekkür aldık’
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