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PKK’ya fırsat vermiyor

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Mehmetçik PKK’ya fırsat vermiyor
Terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Tunceli, Erzincan, Erzurum, ve kırsalında operasyonlar sürüyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde JÖH ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirilmesi kaydedildi. Görüntülerde Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu'nun "teslim ol" çağrısında bulunduğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. , etkisiz hale getirilen teröriste ait bir Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi birçok yaşam malzemesi ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.
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Mehmetçik PKK’ya fırsat vermiyor
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