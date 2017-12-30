S-400’de imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir görüşmeleri süren S-400 hava savunma sistemine ilişkin nihai imzalar atıldı. İlk teslimatın 2020'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, anlaşma doğrultusunda kontrolün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde (TSK
) olacağını açıkladı. Müsteşarlıktan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticelendirilmiş olup, proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 sistemi
(bataryası) tedarik edilecektir" denildi. Müsteşarlık şu bilgilere yer verdi:
RAKAMLARLA S-400 ANLAŞMASI
KONTROLÜ TAMAMEN TSK'DA OLACAK:
Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız şekilde görev yapabilecektir. Sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkânlarla gerçekleştirilecektir.
KREDİ ANLAŞMASI DA YAPILDI:
İlk teslimatın 2020'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanan proje ile ilgili teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü, sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmesi imzalanmış, avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan projenin, Rusya Federasyonu tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalanmıştır.
MİLLİ SİSTEM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR:
Bununla birlikte, uzun menzilli hava savunma ihtiyacının milli imkânlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Bu modeli destekleyecek muhtelif çalışmalar, ilgilenen diğer ülke ve firmalarla da sürdürülmektedir. Açıklamalar dışında basında çıkan haber ve yorumlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Sisteme ilişkin teknik hususlar ve ödeme detayları her savunma projesinde olduğu gibi taraflar arasında mutabık kalınan gizlilik prensipleri uyarınca paylaşılmamaktadır. Dünyada S-400 sistemlerini kullanan 3'üncü ülke olacak olan Türkiye, NATO
içindeyse Rusya ile bu kadar büyük bir anlaşma imzalayan ilk ülke oldu. 2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri
yüksek etkili koruma için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.
ÖDEME RUBLE İLE OLACAK
Türkiye, bir bataryası 625 milyon dolar olan 2 sistem için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödeyecek. Ancak ödeme Rus para birimi olan ruble ile yapılacak. Türkiye, belirlenen belli bir miktarı kaparo olarak ruble üzerinden ödedi. Geri kalan kısmı için de Ankara
'da kredi anlaşması imzalandı. Türkiye, Rusya'dan alacağı kredi ile geri kalan kısmın da ödemesini sağlayacak. Bakımı, bu konuda eğitim görecek Türk uzman personelce yapılacak sistem, Rus personel tarafından kurulacak.
S-400, sistemi her türlü hava aracını, balistik füzeler dahil hava saldırı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılayan sistem, saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderip, 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.