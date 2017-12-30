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Vize krizi bitti başvurular başladı
Vize
krizi bitti başvurular başladı
MUSTAFA KAYA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Türkiye ile
ABD
arasında yaklaşık üç ay süren
vize
krizinin çözülmesinin ardından ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize başvuruları başladı. Vize için konsolosluğa gelenlere tekrar randevu alınması gerektiği belirtildi.
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