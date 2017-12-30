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krizi bitti başvurular başladı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Vize krizi bitti başvurular başladı
Türkiye ile arasında yaklaşık üç ay süren krizinin çözülmesinin ardından ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize başvuruları başladı. Vize için konsolosluğa gelenlere tekrar randevu alınması gerektiği belirtildi.
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Vize krizi bitti başvurular başladı
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