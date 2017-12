DNA ile EYP’nin şeceresi çıkarılacak

BUGÜN NELER OLDU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlanan Gübre Takip Sistemi ( GTS ) ile artık piyasaya sürülen her bir gübre tohumunun bir kimliği olacak. GTS'nin yurt genelinde uygulanmasıyla birlikte, her bir gübre tohumu daha paketleme aşamasında biyoteknolojik olarak uygulanan DNA Barkod ile adeta şifrelenecek. Paketin üzerine konulacak karekod/barkod ile tohum üzerine uygulanacak olan DNA barkod eşleştirilerek kimliklendirilecek. Sistem böylece; gübrenin en küçük parçasından tutun da, tedarik zinciri içinde yer alan üretici/ithalatçı-dağıtıcı ile gübreyi kullanan vatandaşın bilgisine anında ulaşmayı sağlayacak. Aynı zamanda gübreler kayıt altına alındıktan sonra çiftçiye kadar güvenle ulaştırılacak. Diğer yandan geriye dönük takip sistemine de imkan veren GTS, taklit ve tağşiş edilmiş (karıştırılmış) gübrelerin piyasaya sürülmesine de engel olacak. Sistem, EYP 'lerin hangi terörist tarafından yapılarak patlatıldığını veya kimin gübre üzerinden teröre yardım ettiğinin belirlenmesinde de çok büyük kolaylık sağlayacak. Herhangi bir bombalı saldırıda EYP kullanılmışsa, olay yerinde parmak izi alır gibi tohumun üzerindeki DNA izleri olay yeri inceleme ekipleri tarafından rahatlıkla bulunacak.DNA Barkod, gübrenin özelliklerine göre paketlere doldurulmadan önce sıvı, toz veya jel olarak gübrenin üzerine dökülerek uygulanacak. DNA Barkodların renksiz, kokusuz, tatsız ve görünmez olduğu belirtilirken, ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi tarafından gıdalarda DNA Barkod'un kullanılabileceğine onay verildiğine de dikkat çekiliyor. Bu teknolojinin sağlığa da zararsız olduğu ve GDO (Genetiği değiştirilmiş organik) içermediği ifade ediliyor. Barkod uygulaması için kullanılan nano partiküller ve taşıyıcı solüsyon yerli ve milli sermaye ile Türkiye 'de üretiliyor. Uygulamanın her aşamasında, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ürünler kullanılıyor. Tarım Bakanlığı 3 bin bayiye sistemin uygulanmasıyla ilgili eğitim verirken, yöntem aynı zamanda taklit gübre ve karıştırılmış gübre uygulamalarının da önüne geçecek.