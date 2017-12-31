Dünyayı dar ederiz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen 6'ncı olağan il kongrelerine katıldı. Partililere seslenen Yıldırım Yunanistan
'a net mesajlar verdi. Başbakan Yıldırım
, Adalar ve hava sahası ile ilgili Yunanistan'ın attığı adımlara dikkat çekerek "Ege'de komşumuzun cinlik yapıp henüz netleşmemiş kara parçalarına niyetlenmesi yanlış olur. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza göz diken olursa onlara dünyayı dar etmeyi biliriz" diye konuştu.
2019'DA ÜÇ SEÇİM BİRDEN VAR
2019 seçimleriyle Türkiye
'nin Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne fiili olarak geçeceğini de kaydeden Yıldırım, "Bu ne demektir darbeler artık tarihe karıştı" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 2019 Türkiye için yeni bir milat. 16 Nisan halk oylamasının ilk seçimini 2019'da yapacağız. 2019'da, önce mart ayında belediye seçimleri var. 3 Kasım'da aynı gün hem Cumhurbaşkanı hem de hem milletvekili seçimlerini yapacağız. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne geçmiş olacak. Bu ne demektir darbeler artık tarihe karıştı. Artık kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yok. Millet sandıkta karar verecek. Sizin adınıza başkaları karar vermeyecek. Edirne Kudüs
'ün kardeşi. ABD Başkanı çıktı dedi ki 'Kudüs, İsrail'in başkenti' dedi. Ee ne oldu? Ben yaptım dedim demekle oluyor mu? Buradan da çıktı milletin adamı Erdoğan ne dedi? 'Senin kararını tanımıyorum' dedi. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına insanlık sahip çıktı. Bugün inşallah Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu bütün dünya tanıyacak ve bu sorun da ortadan kalkacak.
KISITLAMA KA LDIRILDI
Dün iyi bir haber geldi. ABD ile aramızda olan vize kısıtlaması kaldırıldı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin, çatışmanın tarafı olmayacağız. Dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız' dedik. Bunun için dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa Türkiye bütün gücüyle orada. Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı ne olursa, orada gerekeni yaparız. Türkiye büyük bir ülke, geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Ege'de olsun Doğu'da olsun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz. Ege'de komşumuzun cinlik yapıp henüz netleşmemiş kara parçalarına niyetlenmesi yanlış olur. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza göz diken olursa onlara dünyayı dar etmeyi biliriz. Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmamak için bu konulardan uzak durmalarını komşularımıza tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu
söylemleri ile tüm hızıyla popülizm yapmaya devam ediyor. Edirne'de geçmiş yıllarda mazotu 1 lira yapacağını ilan etmişti. Halk ona inanmadı ve seçmedi. Sen önce mazotu 1 lira yapacağına, CHP
'li belediyelere söyle de suyu 4 liradan 1 liraya düşür. Kılıçdaroğlu'nun özlediği Türkiye demokrasinin olmadığı, IMF kapısında el açan Türkiye'dir.
KUVAYI MİLLİYE RUHU
Türkiye'nin değişmez gündemi kalkınmadır, refahtır. Türkiye'yi her alanda dünyanın ilk sıralarına taşımak, dünyaya örnek dev projeleri geliştirmek görevimizdir. Bizim ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. 15 Temmuz'da darbeci çakalların karşısına çıkan da, tankların karşısında korkusuzca duran da, Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısına kulak veren de, enkaz altından dolunay gibi bir bağımsızlık çıkaran da Kuvayı Milliye ruhudur.
HIZLI TREN SÖZÜ
Başbakan
Yıldırım, Edirnelilere hızlı tren
sözü verdi. Yıldırım "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirneİstanbul arası 1 saat 15 dakika" olacak dedi.
KHK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RANT ÇIKMAZ
Kanun
Hükmünde Kararname ile ilgili CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, konuşuyor ama boş konuyor. Kılıçdaroğlu ve onunla aynı gemide bulunanlara bu KHK
'dan rant çıkmaz" dedi. Başbakan Yıldırım, asgari ücretin de tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dilediklerini belirterek, "Asgari ücreti yüzde 14.2 ile 1603 liraya çıkardık. Milyonlarca insanımızın alın teri karşılıksız kalmadı. Enflasyonun üstünde tuttuk" diye konuştu.