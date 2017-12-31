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Kağıthane'de çatışma

Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli de kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 23:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 01:45
İstanbul Kağıthane'de çatışma

Kağıthane'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri, iki kişiden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheliler, Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak'ta bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polisle bir şüpheli yaralandı. Yaralı soyguncu yaya olarak kaçarken diğer şüpheli de motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce yaya olarak kaçan yaralı şüpheliyi ardından da motosikletle kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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İstanbul Kağıthane'de çatışma
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