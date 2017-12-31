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Müslümanlar’ın namusudur”

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
“Kudüs Müslümanlar’ın namusudur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde 16'ncısı düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi: " oylamasından elbette herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Amerikan ve yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir. İslam âlemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır." Öte yandan kongrede bir konuş yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet , " Genel Kurulu'ndaki oylama sağduyu sahibi olanların desteğiyle İslam dünyasının birlik içindeki tepkisinin bir sonucuydu" dedi.
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