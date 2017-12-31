“Kudüs Müslümanlar’ın namusudur”

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde 16'ncısı düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi: "Kudüs
oylamasından elbette herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Amerikan ve İsrail
yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir. İslam âlemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır." Öte yandan kongrede bir konuş yapan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
, "BM
Genel Kurulu'ndaki oylama sağduyu sahibi olanların desteğiyle İslam dünyasının birlik içindeki tepkisinin bir sonucuydu" dedi.