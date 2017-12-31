Narko teröre darbe

İstanbul'da 2017'de zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Emniyeti Narkotik Polisleri ve İstanbul Jandarma Komutanlığı, operasyonlarla 10 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bölücü terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Narko-terör baskınlarında yakalanan 440 şüpheliden 270'i tutuklandı. Çökertilen 32 çeteden 14'üne üye 58 şüpheli, bölücü terör örgütü ile bağlantılı çıktı. Bu baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon liraydı. Güvenlik birimleri,yılın son operasyonunda ise Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirdiği saptanan H.Ö.'yü Esenyurt'ta yakaladı. Operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 6 kilo uyuşturucu ve bölücü terör örgütünü simgeleyen malzemeler ele geçirildi. H.Ö. tutuklandı.

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