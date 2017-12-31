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Narko teröre darbe

Emniyeti narkotik polisleri ve Jandarma 2017’de zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. ’nın finans kaynağını kesen operasyonlarda yakalanan 470 şüpheliden 220’si tutuklandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Narko teröre darbe

'da 2017'de zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Emniyeti Narkotik Polisleri ve İstanbul Jandarma Komutanlığı, operasyonlarla 10 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bölücü terör örgütü 'nın en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Narko-terör baskınlarında yakalanan 440 şüpheliden 270'i tutuklandı. Çökertilen 32 çeteden 14'üne üye 58 şüpheli, bölücü terör örgütü ile bağlantılı çıktı. Bu baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyon liraydı. Güvenlik birimleri,yılın son operasyonunda ise 'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirdiği saptanan H.Ö.'yü Esenyurt'ta yakaladı. Operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 6 kilo uyuşturucu ve bölücü terör örgütünü simgeleyen malzemeler ele geçirildi. H.Ö. tutuklandı.

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