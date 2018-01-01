2017 böyle geçti

Türkiye
2017'de çok önemli ve kritik gelişmelere sahne oldu. İşte geride bıraktığımız yılda akılda kalan olaylardan bazıları:
11 MART:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellendi. Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmedi. Hollanda polisi, olaya tepki gösteren Türkler'e saldırdı.
15 TEMMUZ:
Türkiye genelinde FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.
11 AĞUSTOS:
Trabzon Maçka'da 16 yaşındaki liseli Eren Bülbül, güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit düştü. Sosyal medyada binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" dedi.
7 ARALIK:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a, 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.
11 ARALIK:
İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar
kalp krizi sonucu İstanbul'da 57 yaşında hayatını kaybetti.
13 ARALIK:
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs
'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv
'den Kudüs'e taşıma kararını açıklamasının ardından, Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı. İİT Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etti.
979 GÜN SONRA ERDOĞAN YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
2 MAYIS:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra partisine yeniden üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti
'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.
YENİ YILA REİNA ŞOKUYLA GİRİLDİ
1 OCAK:
Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de gece kulübü Reina
'da terör saldırısı düzenlendi. DEAŞ'lı teröristin saldırısında 39 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı.
MEHMETÇİK, FIRAT KALKANI'NI TAMAMLADI
29 MART:
TSK'nın 24 Ağustos 2016'da Suriye'de koalisyon güçleriyle koordineli başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı başarıyla tamamlandı.
TÜRKİYE 'EVET' DEDİ
16 NİSAN:
Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Halk oylamasında yüzde 51.41 "evet", yüzde 48.59 "hayır" oyu kullanıldı ve anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
CEP HERKÜLÜ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU
18 KASIM:
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMAN ŞEHİT...
5 OCAK:
İzmir Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığı çok daha büyük bir faciayı önledi.
TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYET
27 AĞUSTOS:
Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta bir otel odasında silahla öldürüldü.