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’nin arka çıktığı ’lı 8 polisin katili

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
ABD’nin arka çıktığı PKK’lı 8 polisin katili
'nin, 'la mücadele bahanesiyle destek verdiği PYD-YPG mensu terörist 'in 'den Diyarbakır'a gelerek 8 polisi şehit ettiği ortaya çıktı. Nezir Çiçek 28 Ekim 2016 günü Diyarbakır'da kıstırıldığı hücre evinde öldürüldü. Teröristin 2009'da 'nın dağ kadrosuna katıldığı, 12 Mayıs 2012'de İlçe Başkanı Veysel Çelik ile 2 Haziran 2012'de Japon uyruklu turistin kaçırılması eylemlerine karıştığı tespit edildi. Çiçek'in Diyarbakır'da, 31 Mart 2016 günü 8 polisin şehit olduğu, servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
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ABD’nin arka çıktığı PKK’lı 8 polisin katili
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