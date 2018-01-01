ABD’nin arka çıktığı PKK’lı 8 polisin katili

ABD
'nin, DEAŞ
'la mücadele bahanesiyle destek verdiği PYD-YPG mensu terörist Nezir Çiçek
'in Suriye
'den Diyarbakır'a gelerek 8 polisi şehit ettiği ortaya çıktı. Nezir Çiçek 28 Ekim 2016 günü Diyarbakır'da kıstırıldığı hücre evinde öldürüldü. Teröristin 2009'da PKK
'nın dağ kadrosuna katıldığı, 12 Mayıs 2012'de AK Parti
İlçe Başkanı Veysel Çelik ile 2 Haziran 2012'de Japon uyruklu turistin kaçırılması eylemlerine karıştığı tespit edildi. Çiçek'in Diyarbakır'da, 31 Mart 2016 günü 8 polisin şehit olduğu, servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.