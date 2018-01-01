Güvenlik güçlerinden PKK ’nın 40 yıllık röntgeni

Terör
örgütü PKK
'yı çözülme noktasına getiren güvenlik kuvvetleri, PKK'nın 40 yıllık hafızasını haritaya taşıdı. Teröristlerin geçiş noktaları, örgütün kampları, mağara ve sığınakları ile bugüne kadar sıcak temas sağlanan noktalar başta olmak üzere örgütle ilgili 40 yıllık birikim tek tek haritaya işlendi. Projeli harita çalışması operasyonları başarıya ulaştırırken, terör örgütü PKK'nın ana karargâhını besleyen "stratejik noktalar" ve üst düzey teröristlerin yok edilmesini kolaylaştırdı.
TEHDİT NOKTALARI
PKK'ya karşı isabetli hamleler atabilmek için istihbarat ve terör birimlerinin elindeki veriler ile terör örgütü PKK itirafçılarının ifadeleri üzerinden bugüne kadar elde edilen bilgiler için arşiv taraması yapıldı. Bu çalışma ile tehdit oluşturan "terör noktaları" tek tek belirlendi.
Terör örgütünün içerde ve sınır ötesinde yuvalandığı stratejik noktalar, silah ve mühimmat depoları, mağaraları ve sığınakları, lojistik merkezleri, teröristlerin toplanma noktaları, sınırdan sızma güzergâhları, Türkiye
'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terörist kampları tek tek çıkarıldı. Ayrıca terör örgütünün konumlandığı sınır ötesi bölgeler ile bugüne kadar teröristlerle girilen sıcak temas noktaları belirlendi.
ÖRGÜTÜN MR'I ÇEKİLDİ
Eldeki verilerle terör örgütü PKK'nın 40 yıllık 'MR
'ı çekildi. Terör örgütü PKK'nın 40 yıllık haritası, asker-polise yol rehberi olurken, teröristler için yolun sonu oldu. Harita üzerindeki terörist yuvaları hava operasyonları ile bir bir vurulurken, sınır içerisindeki terör noktaları imha ediliyor. Terörle etkin mücadele maksadıyla çıkarılan haritalar, terör tehdidine yönelik "yeni harekât planlarının" oluşturulmasına da büyük katkı sağlıyor.
TEDİRGİNLİK HÂKİM
Hem içerde hem de dışarıda yürütülen terörle proaktif mücadelenin terör örgütlerindeki yansımasını da takip eden istihbarat birimleri, teröristlerin örgüt yöneticileri ile telsiz konuşmalarında kırsalda ve şehirlerde çok zor koşullar yaşadıklarını söylediklerini belirledi. Üst düzey örgüt mensuplarının öldürülmesinin basında paylaşılmasının da örgütün alt kademesinde zafiyet ve tedirginlik yarattığı saptandı.