Karşı çıkanın darbeciden farkı yoktur

Başbakan Binali Yıldırım
, partisinin
Burdur ve
Isparta kongrelerinde
konuştu:
GÜTTÜĞÜ 3 KEÇİ:
Önüne gelen konuşuyor. Hani derler ya ağzı olan konuşur. Şimdi neymiş, biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık, darbeye karşı alçakların karşısına hayatını koyan insanları siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz mi diyecektik? Açık bir şey söylüyorum, Burdurluların güzel bir lafı var "güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti". Bu Kılıçdaroğlu
'nunki de tam buna benziyor. Neymiş, darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız. Ne var bunda. Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı?
DEVLETİ MÜDAFAA BİR GÖREVDİR:
Kılıçdaroğlu şunu iyi öğrenmen lazım, Türkiye
'yi işgal etmek isteyenlere, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafaadır. Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum.
AÇIK VE NET SÖZLÜYORUM:
Kılıçdaroğlu bu normal şartlarda olan bir şey, darbe için geçerli değil. Kanunsuz emir ülkeyi yıkmak içinse, ona karşı çıkan bir kahramandır. Bizim yaptığımız da bu kahramanları korumaktır. O darbecilerin üzerine giden, darbecileri derdest eden emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık, buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
21. YÜZYILA DAMGA VURACAĞIZ
Başbakan
Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içinde değil, bütün dünyada bir istikrar ve güç merkezi olacak, küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yıldızı önümüzdeki dönemde daha da parlayacak, bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır."