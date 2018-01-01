Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandılar

Edirne'de, "Hudut Kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı askerler Yunanistan
sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin, haklarında FETÖ
soruşturmalarından yakalama kararı bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E, örgüte ait İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H. ve Pakistan
uyruklu bir insan taciri olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinde de harici bellek ve döviz ele geçirildi.