Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandılar

’a kaçmak isterken yakalandılar

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Edirne'de, "Hudut Kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı askerler sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin, haklarında soruşturmalarından yakalama kararı bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E, örgüte ait İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H. ve uyruklu bir insan taciri olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinde de harici bellek ve döviz ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN