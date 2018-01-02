Adana'daki terör örgütü soruşturmasında dava

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PYD/PKK/YPG soruşturması kapsamında tutuklanan Suriyeli Alaaddin E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 3 sayfadan oluşan iddianamede sanığın terör örgütü bağlantıları anlatılırken, Alaaddin E'nin savunmasına da yer verildi.

Sanık savunmasında, 40 gün silahlı eğitim aldığını ve eğitimlerin ABD'liler tarafından verildiğini söyledi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şüphelinin PYD/PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği belirtildi.

Sanık Alaaddin E'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.