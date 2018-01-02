AK Parti’nin yürütme kurulu belirlendi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yürütme kurulu üyeleri ve görevleri belirlendi.



Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mehmet Dağtekin, Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Seçim İşleri Başkanı Zeynal Özbilgin, Tanıtım ve Medya Başkanı Şeyh Abdurrahman Tandoğan, Sosyal Politikalar İşler Başkanı Abdullah Yalçın, Dış İlişkiler Başkanı İrfan Torunoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Hacı Şimşek, Ekonomi İşler Başkanı Ömer Enver Öncel, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Murat Bilgiç, Mali ve İdari İşler Başkanı Nihat Karaaslan, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Gül Güler, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Özcan Levent Erdem, Ar-Ge Başkanı M. Sırrı Özbek, İl Sekreteri Fehmi Yılmaz oldu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, tüm yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyelerine büyük görevler düştüğünü belirterek, partiliden en üstteki yöneticiye kadar bu ülke için bu parti için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU