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’nın ile bir problemi var

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Almanya’nın Türkiye ile bir problemi var

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Alman Haber Ajansı DPA'ya mülakat verdi. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu şunları söyledi: " ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl bekliyorum. 'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor. Kim Türkiye'de tutuklanıyor ya da problem yaşıyorsa Almanya'da kahraman oluyor. Almanya şunu anlamalı: Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar. Bu zayıflık değil bilakis kalpten gelen bir şey. Ama Almanya Türkiye'yi tehdit ederse Türkiye de buna karşı gerekeni yapar."

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Almanya’nın Türkiye ile bir problemi var
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