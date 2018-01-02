Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Haber Ajansı DPA'ya mülakat verdi. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu şunları söyledi: "Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl bekliyorum. Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor. Kim Türkiye'de tutuklanıyor ya da problem yaşıyorsa Almanya'da kahraman oluyor. Almanya şunu anlamalı: Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar. Bu zayıflık değil bilakis kalpten gelen bir şey. Ama Almanya Türkiye'yi tehdit ederse Türkiye de buna karşı gerekeni yapar."

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