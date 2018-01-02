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’cü 15 hâkim ve savcıya gözaltı

Giriş Tarihi: 2.1.2018
TOKAT: 'nün hâkim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturmada, daha önce meslekten ihraç edilen 15 hâkim, savcı ve avukat gözaltına alındı.
EDİRNE: Yasadışı yollarla 'a kaçmak isterken, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'hudut kartalları' tarafından yakalanan ve ByLock kullandığı belirlenen İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir tutuklandı. Diğer olayda ise 4 gün önce de aynı bölgeden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı adliyede serbest bırakılan H.Y. 10 Suriyeli mülteci ile birlikte yine aynı yerden Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.
ELAZIĞ: Kapatılan örgüte ait Kimse Yok mu derneğinin 3 üyesi tutuklandı.

Mihriban KOÇAKER-Murat SAVAŞ /SABAH
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FETÖ’cü 15 hâkim ve savcıya gözaltı
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