Hainlerin eylem planları bozuldu

Yeni
yıl arifesinde terör örgütlerine karşı güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran güvenlik birimleri, istihbarat faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Operasyonlarda terör eylemi yapabilme kapasitesi olan 361 DEAŞ
'lı terörist yakalanırken, terör örgütlerinin Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarını hedef alan planları bozuldu. DEAŞ'lı terörist A.M.'ye gelen mesajda terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşında Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka'da eylem yapmayı planladığı öğrenilince istihbarat birimleri, dünyaya 'yılbaşı' uyarısı yaptı.
DÜNYAYA ÖRNEK UYARI
İstihbarat birimleri, DEAŞ'lı terörist A.M.'ye gelen mesaja ulaştı. Mesajda terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşında Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka'da eylem yapmayı planladığı öğrenilince istihbarat birimleri, dünyaya 'yılbaşı' uyarısı yaptı. Arapça mesajın tercümesinde yer alan bilgilere ulaşıldı. Mesajda, terör örgütü DEAŞ'ın "yalnız kurtlar" olarak nitelediği militanlarının küresel anlamda terör saldırısı düzenlemesini teşvik edici içerikler olduğu öğrenildi. Bu eylemlerin toplu kutlamalara katılanların üzerine saldırı ya da araçlı eylem tarzında olacağı da mesajda elde edilen bilgiler arasında yer alırken, mesajda söz konusu ülkelerde eylem yapma ihtimali bulunan teröristlere o ülkedeki DEAŞ'lı işbirlikçilerinin yardım edeceği belirlendi. Dünyanın teröre ve terörizme karşı bir olması gerektiğini her platformda dile getiren Ankara, uluslararası terörist faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi kapsamında alarma geçti. Türk istihbarat birimleri yılbaşı öncesi Avrupa'yı küresel teröre karşı uyardı. Terör örgütü DEAŞ'ın mesajında yer alan, söz konusu ülkelerde eylem yapması muhtemel teröristler bu ülkelerle paylaşıldı.
223 YABANCI UYRUKLU TERÖRİST
Yılbaşında
kamu güvenliği ve halkın huzurunu hedef almayı planlayan terör örgütlerine karşı Türkiye'nin dört bir yanında kapsamlı operasyonlar yürüten güvenlik birimleri 24 saat esasına göre çalışma yürüttü. Yılbaşı gecesi olası terör eylemi tehdidine karşı tüm yurtta olağanüstü önlemler alındı. Bu kapsamda çatışma bölgeleri ile irtibatlı terör eylemi yapabilme kapasitesi olan 361 DEAŞ'lı terörist yakalandı. 32 ilde yakalanan teröristlerin 138'inin Türk, 223'nün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yakalanan teröristlerle birlikte 1 adet canlı bomba yeleği, 7 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 259 adet tabanca fişeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 6 adet tabanca namlusu, 2 adet şarjör ile örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ve 118 bini dolar olmak üzere çeşitli ülkelere ait döviz ele geçirildi. Bu operasyonlarda teröristlerin Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarını hedef alan planları bozulurken yılbaşı gecesi için Avrupa'da da arabalı, bıçaklı katliam yapma planı yaptıkları ortaya çıktı.