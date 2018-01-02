Mahmut Abbas'ın sözcüsü: "ABD ve İsrail'in Kudüs kararları bir savaş kararıdır"

Nebul Abu Rudenye, "Bu oylama açıkça, İsrail'in sözde siyasi sürecin resmen bittiğini ve de facto siyasetini empoze etmeye başlamasının göstergesidir" açıklamasını yaptı.



Abu Rudenya, Trump'ın kararının hukuki bir dayanağının olmadığını ve Knesset'in kararının meşrutiyetinin bulunmadığını söyledi. Abu Rudenya, bölgenin geleceği için tehlikeli olan böyle planlara geçit vermeyeceklerini söyledi.

Abu Rudeineh, ABD'nin kararını istismar etme konusunda devam eden teşebbüsleri konusunda İsrail'i uyararak bu çabaların her şeyi tahrip edeceğini söyledi. Abu Rudeineh, bu hareketin Arap ve İslam dünyasının ve uluslar arası aksiyonun harekete geçmesine yol açacağını, İsrail'in kontrol dışı davranışının bölgeyi dipsiz bir kuyuya düşüreceğini söyledi.



Sözcü, Filistin Merkez Konseyinin 14 Ocak'ta yapılacak toplantısında bu konunun görüşüleceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Sözcü, günlük ve tehlikeli gerilimden İsrail hükumetinin sorumlu olacağını belirtti.

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