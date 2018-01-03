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3. projesinde flaş değişiklik!

3. projesinde flaş bir değişikliğe gidildi. Limanı dalgalardan koruyacak olan dalgakıranın boyu 100 metre uzatılacak ve böylece uçakların akaryakıt ihtiyacını karşılayacak olan ikmal limanı genişletilerek kapasite artırılmış olacak.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 10:16
3. Havalimanı projesinde flaş değişiklik!

3. projesinde flaş bir değişikliğe gidildi. Yüzde 73'ü tamamlanan 3. Havalimanı'nda inşaat çalışmaları devam ederken, ikmal limanı projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi.

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3. Havalimanı projesinde flaş değişiklik!
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