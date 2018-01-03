Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Son dakika: A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin () yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

DHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:18
Son dakika: A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Bank Asya hissedarlarına operasyon: 68 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik 'gaybubet' soruşturmasında 30 tutuklama

FETÖ/PDY’nin elebaşı Gülen’in mesajları ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN