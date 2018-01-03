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'da operasyonu: 8 gözaltı

'da satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 10:29
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştığı bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Evlerde dedektör köpeğin de katıldığı aramada, satışa hazır uyuşturucu madde ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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