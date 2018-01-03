Aldan hakkında 624 suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında katıldığı bir radyo programında sarf ettiği 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından Ankara'da 610 kişi şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulunanlar arasında bazı 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile vatandaşlar yer alıyor. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve 13 ilçe başkanı da Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Diğer illerdeki suç duyurularının da yetkisizlik kararlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU