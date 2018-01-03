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’nin ‘9 yaş’ yalanına ’ten jet yanıt

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018
CHP’nin ‘9 yaş’ yalanına Diyanet’ten jet yanıt

'li milletvekillerinin başını çektiği ve "'ten 9 yaşında evliliğe onay" şeklindeki karalama kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı, sert dille cevap verdi. Bu yöndeki haberlerin asılsız ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedilen Diyanet açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir."

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CHP’nin ‘9 yaş’ yalanına Diyanet’ten jet yanıt
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