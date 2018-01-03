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acı haberi duyurdu!

, Türkmen Cephesi’nin Askeri sorumlusu 'nin dün akşam Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 09:40
Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkmen Cephesi'nin şehri Askeri semti sorumlusu 'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, Iraklı Türkmen soydaşlarımıza ve tüm Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kerkük'te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu!
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