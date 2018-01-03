Filistin’in cesur kızına 12 suçlama

Filistin
'in "cesur kızı" olarak tanınan ve İsrail
askerlerince gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi
dün mahkemeye çıkarıldı. İsrail askerlerine tokat ve tekme attığı video viral olan Filistinli genç kıza, aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 farklı suç yöneltildi. Savcı, dava bitene kadar Tamimi'nin gözaltında tutulmasını istedi. Mahkeme Tamimi'nin avukatına savunma hazırlaması için ek süre de verdi.
KIZIMLA GURUR DUYUYORUM
15 Aralık'ta çekilen videoda, aralarında 17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin de olduğu bir grup kadın, 2 silahlı İsrail askerine bağırıp tekme atarken görülüyor. Aile, işgal altındaki Batı Şeria
'daki protestolar sırasında meşru direniş gösterdiklerini söylüyor. Tamimi'nin videoyu kaydeden ve Facebook'a koyan annesine de suçlama yöneltildi. Ahed'in gözaltına alınması sırasında babası, askerlerin biber gazı attığını ve ailenin evinin camlarını kırdıklarını söylemişti. Baba, "İsrail askerinin o anki tutumları insani gözükebilir, ama bence o günkü genel tutumları insani değildi. Kızımla ve yaptığıyla gurur duyuyorum" dedi. Aktivist Bassem Tamimi de, Ahed'in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed'in İsrailli askerler tarafından atılan plastik mermi ile yüzünden vurulduğunu söyledi. İsrail ordusu ise videoda görülen iki askerden birinin piyade bölük komutanı olduğunu ve "hiçbir şekilde yanıt vermeyerek profesyonelce davrandığını" savundu.