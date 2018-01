Görünmeyen "dövme" polisliğe engel olmayacak

Emniyet teşkilatı bünyesinde aranacak sağlık şartlarını, sağlık kurulu raporu alınmasını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsayan "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelik, emniyet teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan polis eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, teşkilata yapılacak ilk atamalarda, ayrıldıkları öğrencilik veya memurluğa geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki birimlere açıktan ve naklen atamalarda, hastalanma, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.



Buna göre, okullara alınacak öğrenci adaylarda "A dilimi" sağlık şartlarına uygun olma şartı aranacak. Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde ise tüm branşlar için en az "C dilimi" sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından "A dilimi" sağlık şartlarına uygun olmaları koşulu aranacak.



Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarıldı. 4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları, teşhis ve tanı için eklem içerisinde yapılan müdahaleler de polisliğe engel olmayacak.



Kendiliğinden düşürülen (cerrahi müdahale olmaksızın) böbrek taşları ve tek başına rahim yokluğu polis olmaya engel teşkil etmeyecek.



Omurga eğriliği 0 ila 10 derece olanlar polis olabilecek, basit yumurtalık ve böbrek kistleri polisliğe engel olmayacak.



GÖRME SINIRI ESNETİLDİ



Eksi 1 olan görme sınırı eksi 2 olarak esnetildi. Kulak, burun ve boğazda işitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi. Kalp delikleri başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.



Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, artık öğrenci olarak kabul edilmeyecek.



Adaylara ön sağlık bilgilendirmesi yapılacak ve beyanları alınacak.



Adaylardan giriş raporunda istenilen testler arasına ultrasonografi, ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi fonksiyon tespit yöntemleri de eklendi.



Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç "D dilimi" sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler arasından talep edenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanacak. Diyalize giren, böbrek, karaciğer nakli olan ve büyük eklemlerine protez uygulanan emniyet personeli, artık malulen emekli olacak veya sivil memurluğa ataması yapılacak.



Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya il emniyet müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilecek.



Polis okulundayken hastalanan veya yaralananlar, okuldan atılmayıp sivil memur olarak mezun edilerek bu kadrolara atanacak.



D ve E sağlık dilimlerinde bulunan personelin ilişiği kesilecek



Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere aldırılan raporlar doğrultusunda A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, "öğrenciliğe devam eder", D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise "öğrenciliğe devam edemez" kararı verilecek.



Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemeyecek.



E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamayacak.



Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan 6 aydan sonra yeniden mesleğe dönenler, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorunda olacak.



FAAL OLMAYAN GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILACAK



Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici alınıp muhafaza edilecek.



Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılacak.



BEKÇİ, PİLOT VE İŞÇİLERİN DURUMU



Yönetmelikte, bekçi, pilot ve işçilerin emniyet teşkilatında görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar da tanımlandı.



Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarında Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmaları şartı aranacak.



Bunlardan D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, Emniyet Hizmetleri Sınıfında, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak.



Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personele göreve başlayabilmeleri için aldırılan "giriş raporu", emniyet teşkilatında görevlendirilecek pilotlara ve işçilere aldırılmayacak. Pilotların güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterli olacak. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalan pilotlar, kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabi olacak.



İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılacak.



Devam eden tüm sağlık işlemleri, bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek. Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuatta belirtilen sağlık şartları ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmayacak.



Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu yeni yönetmelikle 4 Ağustos 2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

