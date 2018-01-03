Hainler önce vurup sonra tekmelemiş

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık beyanları alındı. Gazi Necmettin Utuş, 15 Temmuz'da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Külliyenin yakınlarında tank durdu. Yüzbaşıyı ikna edemeyince tanktan çıkarıp aşağı attık, polisler aldı. Bunun üzerine tank süratle ilerlemeye başladı. Tankın içine atladım, ancak içindeki asker iki bacağımdan ve kolumdan beni vurdu. Can havliyle tankın kulesinden çıkarak, üzerine yattım. Bu şekilde Zırhlı Birliklere kadar gittik. Beni tankın üzerinden indirdikleri an içlerinden biri, 'Tankın üzerinde ne işin var?' diyerek beni tekmeledi. Beni GATA'ya götürüp akşama kadar kenarda öyle beklettiler."