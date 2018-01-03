Kaçan darbeciler için ‘dolaylı iade’ iddiası

Yunanistan'da 8 firari askerle ilgili son gelişmeler hükümet ile muhalefet arasında gerilime yol açtı. 8 darbeci askerden birine sığınma hakkı tanınmasına Yunan hükümeti resmen itiraz etti.

MUHALEFETLE GERGİNLİK

Süleyman Özkaynakçı adlı firari askerin serbest bırakılmasına karşı çıkan Yunan hükümeti firarilerin "darbeci olup olmadıklarına iltica komisyonları gibi idari kurumların değil; adaletin karar kılacağını" açıkladı. Yunan hükümetinin itirazı temyiz mahkemesinde görüşülecek. İtirazın geri çevrilmesi durumumda Yunan hükümeti Yargıtay'a başvuracak. Mahkeme sürecinde Türkiye'nin Yunan makamlarına ilettiği dosyalar göz önünde bulundurulacak. Ancak Yunan ana muhalefet partileri, hükümeti adalete müdahale etmekle suçluyor. Muhalefet, hükümetin 8 firariyi sınır dışı ederek Türkiye'ye dolaylı olarak iade etmeyi planladığını iddia etti.