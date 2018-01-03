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Ünal’dan Akşener’e: İç savaş çığırtkanı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018

Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti Genel Başkanı 'in "silahlı eğitim kampları" iddiasına sert sözlerle cevap verdi. Katıldığı tv kanalında soruları yanıtlayan Ünal, Akşener'in gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı yaptığını kaydetti. Ünal, "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır" ifadelerini kullandı.

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Ünal’dan Akşener’e: İç savaş çığırtkanı
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