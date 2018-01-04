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'daki FETÖ/PDY davasında karar

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 10:13
Adıyaman'daki FETÖ/PDY davasında karar

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada karar açıklandı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan akademisyen Tarık Çetin ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Çetin, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Ayrıca ben Kakao Talk'ı kullanmadım. Bu hususun araştırılmasını istiyorum. Ayrıca ihraç edilene kadar Eğitim Bir-Sen'e üyeydim. Benim bu yapı ile ilgim yoktur. Ben ülkemin sevdalısıyım." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Çetin'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

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Adıyaman'daki FETÖ/PDY davasında karar
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