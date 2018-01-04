AK Parti’de Aldan’a tepki dinmiyor

AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı tehdit eden CHP
'li milletvekili Ömer Süha Aldan'ı sert eleştirdi. Aldan, "CHP 15 Temmuz
direnişinin rahatsızlığını duyuyor. 15 Temmuz'un bastırılmasının hazımsızlığı artık dile yansıdı. Bir tepki gelmemesi de CHP'nin bu tehditleri onayladığını gösteriyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan "Biz darbecilerden hesap sorarken, onlar kahramanca direnen Tayyip Erdoğan'ı yargılamanın derdindeler" diye konuştu. AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise "Anılan şahıs geçmişte yargı bürokratıyken Kılıçdaroğlu
'nu nasıl akladıysa Kılıçdaroğlu'na karşı diyet borcunu ödemeye devam etmekte" dedi.