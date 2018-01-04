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’de Aldan’a tepki dinmiyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
AK Parti’de Aldan’a tepki dinmiyor
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'ı tehdit eden 'li milletvekili Ömer Süha Aldan'ı sert eleştirdi. Aldan, "CHP direnişinin rahatsızlığını duyuyor. 15 Temmuz'un bastırılmasının hazımsızlığı artık dile yansıdı. Bir tepki gelmemesi de CHP'nin bu tehditleri onayladığını gösteriyor" dedi. AK Bülent Turan "Biz darbecilerden hesap sorarken, onlar kahramanca direnen Tayyip Erdoğan'ı yargılamanın derdindeler" diye konuştu. AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise "Anılan şahıs geçmişte yargı bürokratıyken 'nu nasıl akladıysa Kılıçdaroğlu'na karşı diyet borcunu ödemeye devam etmekte" dedi.
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AK Parti’de Aldan’a tepki dinmiyor
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