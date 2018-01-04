AK Parti'den flaş İran açıklaması: Gezi olayları ile İran’daki olaylar aynı

İlçe teşkilatında partililere seslenen Elitaş, İran'da meydana gelen olayları değerlendirdi. Elitaş, "Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksimde üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80 inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksimde üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da oluyor" diye konuştu.

"YUMURTA FİYATLARINDAN DOLAYI 400 KİŞİ YARALANMIŞ"

Olayların nedeninin ekonomik olduğunu söyleyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'daki olayın sebebi yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş. 400 yaralı var. Düşünebiliyormuşsunuz arkadaşlar bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz. İnşallah Gezi olaylarındaki kardeşlerimiz iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalan kardeşlerimiz şu anda o günleri bu günden İran penceresinden bakıp geçmişe doğru dönüp derler ki biz hata yaptık. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile bunları dinlemek lazım bunları anlamak lazım zafiyetinde bulunmuşlardır. Ama şimdi İran'dan 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir."