AYM’den FETÖ kumpasına geçit yok

Anayasa Mahkemesi
, FETÖ
'nün kumpası sonucu ahlaki durum gerekçe gösterilerek TSK'den atılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir askerin daha özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay İ.K., ahlak dışı davranışlarda bulunduğuna dair iddialar üzerine 2014'te TSK'dan ihraç edildi. Astsubay İ.K, 2015'te Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM, özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili idari yargı merciine gönderilmesine karar verdi.