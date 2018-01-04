DEAŞ görünümlü PKK’lılar

Adana
'da, 28 Aralık'ta PKK
'nın kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize eden şehir yapılanmasına yönelik olarak Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 3 mahallede, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K.'yı gözaltına aldı. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Haklarında daha önceden 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dosyası bulunan şüphelilerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları belirlendi.
Şüphelilerden, bazılarının DEAŞ
üyeleri gibi giyinip yine onlar gibi sakal bıraktıkları görüldü. Şüphelilerden Halime Ö'nün de normalde başının açık olmasına rağmen, eylemlerde ise başörtüsü taktığı belirlendi. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen
7 şüpheli, mahkeme tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.