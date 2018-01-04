Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > DEAŞ görünümlü PKK’lılar

görünümlü ’lılar

’daki baskınında eylem hazırlığında 7 terörist yakalandı. militanı gibi giyinen teröristlerin serbest bırakılması ise anlaşılamadı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
DEAŞ görünümlü PKK’lılar
'da, 28 Aralık'ta 'nın kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize eden şehir yapılanmasına yönelik olarak Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 3 mahallede, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K.'yı gözaltına aldı. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Haklarında daha önceden 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dosyası bulunan şüphelilerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları belirlendi.
Şüphelilerden, bazılarının üyeleri gibi giyinip yine onlar gibi sakal bıraktıkları görüldü. Şüphelilerden Halime Ö'nün de normalde başının açık olmasına rağmen, eylemlerde ise başörtüsü taktığı belirlendi. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 7 şüpheli, mahkeme tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ görünümlü PKK’lılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN