FETÖ’nün davayı uzatma gayretine sıfır tolerans

Jandarma Genel Komutanlığı Davası'nda FETÖ
'cüler, savunma hakkı adı altında davayı uzatma gayretine girince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.
FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargâhı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dünkü duruşmada olay tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda kursiyer teğmen olan tutuklu sanık Mustafa Kemal Yaraş'ın savunması alındı. Yaraş'ın çapraz sorgusu sırasında sanık eski yüzbaşı Hakan Güler söz aldı. Güler, sanığa soru sormak yerine, kendisine iftira atıldığını belirterek savunma yapmak istedi. Mahkeme Başkanı, Tayin Daire Başkanı Veli Turan'ı derdest eden sanık Güler'e, "Bunları savunmanda anlatırsın. Sanığa sorun varsa sor, yoksa yerine otur" uyarısında bulundu. Güler, ısrarını sürdürünce salondan çıkarıldı. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayıp, koruma polisi Hasan Gülhan'ı şehit ettiği öne sürülen sanık Erkan Öktem de sanığa soru sormak için söz alıp savunma yapmaya çalışınca salondan çıkarıldı.