İran’da provokasyona karşı sağduyu çağrısı

Başbakan
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
, İran
'da devam eden protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ şunları söyledi: "İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidar ve halk, kışkırtma ve provokasyonlara, kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesi gereklil Türkiye
, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak, anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye ve iktidarı değiştirmeye karşı."