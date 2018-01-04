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’da provokasyona karşı sağduyu çağrısı

Giriş Tarihi: 4.1.2018
İran’da provokasyona karşı sağduyu çağrısı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , 'da devam eden protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ şunları söyledi: "İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidar ve halk, kışkırtma ve provokasyonlara, kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesi gereklil , dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak, anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye ve iktidarı değiştirmeye karşı."
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İran’da provokasyona karşı sağduyu çağrısı
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