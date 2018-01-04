Mor beyin mağdurları göreve iade

MİT TIR'larını durduran FETÖ
'cü savcıları tutuklayan eski Tarsus Hâkimi Fatih Mehmet Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 hâkim-savcının ByLock
tuzağına düştüğünü tespit eden Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu yargı mensupları hakkındaki açığa alma kararını kaldırdı.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi üyesi Nurullah Çelik ve Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu'nun da Fatih Mehmet Aksoy gibi "Mor beyin" mağduru olduğu belirlendi.
HSK, Aksoy ve diğer 6 hâkim-savcı hakkındaki "açığa alma" kararıyla, hâkimler Nilsu Deniz ile Lale Yıldız'ın meslekten ihraç kararlarını kaldırdı.
Ersan TAR
/ ANKARA