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Son dakika haberi : görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: Belediye Başkanı ile iki belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görevli eski İhale Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Heyecan Halime Şahin de ifade vermişti. Şahin, Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın sürekli olarak belediye işlerini FETÖ'cülerle yaptığını ifade etmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 18:39
Son dakika haberi : Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127. maddesinin verdiği yetki doğrultusunda bugün görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

ZORLA PARA ALMA...

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

MAL VARLIĞINDA CİDDİ ARTIŞ

Hüseyin Avni Sipahi'nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

KAYIT DIŞI PARALARIN TRANSFERİNE ARACILIK

Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur."

FETÖ'nün 'Hazinedar'ı

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Son dakika haberi : Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı
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