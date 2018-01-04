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Yangın merdiveninde yakalandı

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Yangın merdiveninde yakalandı
İstanbul: üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kullanıcısı 14 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün sivil yapılanmasından 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 ilçede 23 şüpheli yakalanmıştı.
Konya: FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen ve 2'si ByLock kullandığı belirlenen 12 öğretmen gözaltına alındı.3 öğretmen de aranıyor.
K.Maraş: Erzurum'daki bir FETÖ soruşturmasında aranan ve ByLock kullandığı belirlenen M.M. sokakta yürürken yakalandı.
Samsun: FETÖ'nün askeri liselere öğrenci yetiştiren 'asker abisi' olduğu belirlenen ve polis gaybubet evini basınca kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalanan Mehmet Şükrü Alev tutuklandı.
Edirne: FETÖ şüphelisi H.P., PKK üyesi E.D. ve R.O. ile birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken "Hudut kartalları" tarafından yakalandı.

Yunus Emre KAVAK - Halit TURAN - Murat SAVAŞ - Rıdvan UYSAL / SABAH
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