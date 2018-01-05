Bilecik'teki FETÖ/PDY davasında karar

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esnaf, sanayici, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ile memurlardan oluşan sanıkları, avukatları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı ve haklarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tacettin Durmaz 2 yıl 1 ay, Selami Kurnaz, Habip Karabektaş, İlhami Soydan, Hamza Güven, Medeni Ormancı, Fedai Balta, Mehmet Yalçın, Abdullah Duymaz, Kurtuluş Atak, Bora Balta, Recep Koral, Murat Korkut, Murat Köprülü ve Faruk Keçeci 6 yıl 3'er ay, Bülent Balcı, Osman Keleş, Kenan Çiftçi ve İsmail Kılıç 7 yıl 6'şar ay, Muhammet Şahin, Zafer Keleş, Cihan Saral ve Adem Altunsoy 8 yıl 3 ay 15'er gün, Abbas Özdemir, Göksel Balcı, Metin Yücel, Zekeriya Mert, Selim Demiralp, Veli Arısoy ve Yusuf Çağlar ise 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırıldı.

Eski Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun, Ahmet Keskin ve Sezai Karadağ'ı 9 yıl 4 ay 15'er gün, Zakir Er'i 10 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Cem Zengin, Osman Çırak ve Hacı Yıldız dışında hapis cezasına çarptırılan 34 sanığın, cezaları onanıncaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, C.U'nun "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan beraatini, ayrıca A.D, E.A, O.N.A, R.G, N.U, O.S, K.M.S, F.C, D.A, M.Ö, S.B, Ö.S, L.M, G.C, R.K, A.U. ve S.B'nin dosyalarının ayrılarak başka bir esas numarasıyla yargılanmalarına devam edilmesini de kararlaştırdı.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Abbas Özdemir'in "ByLock" yüklü telefon hattını kullandığı yönünde şüphe uyanan eşi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.