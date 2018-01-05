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Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

, 'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 12:51
Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam meydana gelen intihar saldırısı sonucunda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afgan yetkililer, 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki intihar saldırısını kınadı
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